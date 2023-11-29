Динияр Билялетдинов: с годами пожалел, что ушёл из «Эвертона»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов признался, что со временем пожалел о своём уходе из «Эвертона».

«С годами понял, что пожалел о переходе из «Эвертона». Но не пожалел, что перешёл в московский клуб. Переход в «Спартак» не считаю ошибкой в своей карьере. Всё-таки серебряную медаль получил в составе красно-белых. Не думаю, что, если бы остался в Англии, всё сложилось бы намного лучше. Почему в «Спартаке» пошёл на спад? Вопрос в подготовке. Самое главное — футболист должен адаптироваться под условия лиги. Получается, не подошёл стиль команды. Вот и всё», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

Билялетдинов — воспитанник московского «Локомотива». К «Эвертону» хавбек присоединился летом 2009 года. Английскую команду Динияр покинул зимой 2012-го, перейдя в «Спартак».