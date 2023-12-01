Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Ла Лиги с «Осасуной»

Российский хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку команды на матч 15-го тура чемпионата Испании с «Осасуной».

Игра 15-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом Сосьедад» состоится в субботу, 2 декабря, и начнётся в 20:00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. После 14 туров нынешнего сезона Ла Лиги «Реал Сосьедад» располагается на пятом месте турнирной таблицы, набрав 25 очков.

Захарян, перебравшийся в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом, провёл восемь игр в рамках чемпионата Испании и не записал на свой счёт результативных действий. 29 ноября «Реал Сосьедад» сыграл вничью с австрийским «РБ Зальцбург» (0:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Арсен Захарян появился в стартовом составе команды из Сан-Себастьяна и провёл на поле всю игру.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.