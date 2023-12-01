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Защитник «Пари НН» Гоцук назвал самого сложного нападающего в РПЛ

Защитник «Пари НН» Гоцук назвал самого сложного нападающего в РПЛ
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Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук полагает, что играть против нападающего «Динамо» Константина Тюкавина неудобно многим защитникам Российской Премьер-Лиги.

«Самый сложный нападающий в РПЛ? Не сказал бы, что меня кто-то повозюкал, но есть неудобные игроки по стилистике. Например, Тюкавин. Шустрый, маленький, хорошо играет корпусом, координирован. Думаю, он для многих защитников неудобен», — сказал Гоцук в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Константину Тюкавину 21 год, он является воспитанником «Динамо», за основную команду форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.

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Источник: Тюкавин продлит контракт с «Динамо» на четыре года
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