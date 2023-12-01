Клубы одобрили использование зимнего мяча другого цвета в матчах РПЛ

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Клубы Российской Премьер-Лиги одобрили использование зимнего мяча контрастного цвета. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Клубы поддержали предложение Лиги и проголосовали за изменения в техническом регламенте в части возможности использования по решению судьи зимнего мяча контрастного цвета, отличающегося от официального игрового мяча сезона-2023/2024.

На матчи 17-го тура необходимые мячи будут доставлены в города, где возможны неблагоприятные погодные условия», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, 25 ноября в рамках 16-го тура РПЛ состоялась встреча между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Красно-белые одержали победу со счётом 2:0. Команды играли в сильнейший снегопад. В телетрансляции белый мяч с оранжевым вкраплением был плохо виден на заснеженном газоне.