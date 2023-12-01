Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 14-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024
Сегодня, 1 декабря, матчем между «Реймсом» и «Страсбургом» стартует 14-й тур французской Лиги 1. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящего тура.
1 декабря, пятница:
23:00 мск. «Реймс» — «Страсбург».
2 декабря, суббота:
19:00 мск. «Ланс» — «Лион»;
23:00 мск. «Нант» — «Ницца».
3 декабря, воскресенье:
15:00 мск. «Гавр» — «ПСЖ»;
17:00 мск. «Брест» — «Клермон»;
17:00 мск. «Монако» — «Монпелье»;
17:00 мск. «Тулуза» — «Лорьян»;
19:05 мск. «Лилль» — «Метц»;
22:45 мск. «Марсель» — «Ренн».
В данный момент в турнирную таблицу чемпионата Франции по футболу возглавляет «ПСЖ» (30 очков), опережающий «Ниццу» лишь на одно очко. Топ-3 замыкает «Монако» (24 очка), за который выступает российский полузащитник Александр Головин.
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