В РПЛ высказались о возможном переносе матча «Спартак» — «Крылья Советов»

Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном переносе матча 18-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».

«Это решение принимает главный судья после обязательной процедуры замера температуры. Если ниже -15°C, то принимает решение о переносе», — приводит слова Фетисова Metaratings.

В день проведения матча, 9 декабря, в Москве ожидается падение температуры до -21°C. Игра может быть перенесена при температуре ниже -15°C, согласно регламенту Российской Премьер-Лиги.

Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

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