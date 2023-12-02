«Динамо» становится всё солиднее и солиднее». Шалимов — о матче бело-голубых с «Зенитом»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» — «Зенит» (1:0).

«Обе команды играли основой, никто основных игроков не берёг. «Зениту», конечно, не хватало Вендела, команда, если не ошибаюсь, или нанесла минимум ударов в створ, или вообще в створ не попала.

«Динамо» становится всё солиднее и солиднее — я имею в виду баланс в игре. То есть мы уже не видим ситуации, когда из-за крена в атаку пропускаются контратаки, команда становится более надёжной в обороне. Отлично проявляет себя Тюкавин, а Смолов забил великолепный гол.

Отдельно — по двум моментам. Сначала об удалении Карраскаля. На мой взгляд, никакого удаления не было — потому что не было нарушения правил. Просто игрок «Зенита» слишком красиво всё исполнил, закричав прямо перед арбитром — это, на мой взгляд, симуляция, а VAR, поскольку вторая жёлтая, не мог вмешаться. Подкат был агрессивный, а повтор показывает, что Карраскаль зенитовца даже не трогал.

И второй момент — гол Смолова. Фёдор отлично получил мяч в центре, услышал Нгамалё, — и великолепное завершение — сильно, точно», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».