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Опорный полузащитник «ПСЖ» Угарте — лучший футболист в топ-5 лиг по числу отборов

Опорный полузащитник «ПСЖ» Угарте — лучший футболист в топ-5 лиг по числу отборов
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Опорный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте совершает наибольшее количество отборов за матч среди всех футболистов, выступающих в топ-5 европейских лиг. Об этом сказано в исследовании driblab.

22-летний футболист в среднем делает почти восемь отборов за матч. По этому показателю его ближайшим преследователем является опорный полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья (5,09). Также Угарте совершает по семь возвратов мяча за матч.

Напомним, уругвайский полузащитник перешёл в парижский клуб из «Спортинга» минувшим летом. В нынешнем сезоне Угарте принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Несмотря на высокое количество отборов, футболист получил только три жёлтые карточки и ни одной красной.

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