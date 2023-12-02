«Лас-Пальмас» прервал беспроигрышную серию «Хетафе»

«Лас-Пальмас» выиграл у «Хетафе» со счётом 2:0 в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Голы у хозяев забили Хулиан Араухо с передачи Кирьяна Родригеса на 43-й минуте и Кристиан Эррера с паса Марвина Парка на 90+2-й.

С 48-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления парагвайского защитника Омара Альдерете.

«Лас-Пальмас» вышел на восьмое место с 21 очком после 15 матчей. У «Хетафе» осталось 19 очков. Команда прервала беспроигрышную серию, продлившуюся восемь матчей.

До этой встречи «Хетафе» в последний раз терпел поражение в чемпионате Испании в 6-м туре 24 сентября. За этот период команда выиграла два матча и шесть закончила вничью.