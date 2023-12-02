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«Реал Мадрид» продвинулся в переговорах о подписании Альфонсо Дэвиса

«Реал Мадрид» продвинулся в переговорах о подписании Альфонсо Дэвиса
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Футболист мюнхенской «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис близок к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, испанский клуб очень продвинулся в переговорах о переходе игрока. Сам трансфер должен состояться в 2024 году.

Ранее сообщалось, что переговоры между игроком и немецким клубом о продлении контракта приостановлены уже полгода. Интерес «Реала» к Дэвису конкретен, испанцы видят в нём желаемое решение на позиции левого защитника и уже на ранней стадии установили контакт с его окружением с рекомендацией не продлевать контракт и тянуть время.

23-летний Альфонсо Дэвис имеет действующее трудовое соглашение с мюнхенской «Баварией», рассчитанное до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника сборной Канады в € 70 млн.

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