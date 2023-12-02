Деограсия высказался об обстановке в «Оренбурге» после победы в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о настроении в команде перед матчем 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится завтра, 3 декабря. Начало игры — в 16:30 мск.

«Да, конечно, после победы в матче со «Спартаком» мы очень рады. И болельщики, и клуб в целом, наши игроки. Хоть мы и раньше играли неплохо, играли хорошо, просто не очень нам сопутствовал положительный результат. Все поддерживаем друг друга, обстановка сейчас очень хорошая.

Постараемся приехать в «Краснодар» как можно раньше, чтобы команда смогла отдохнуть перед важной игрой, и постараемся заработать три важных очка для нас. У наших игроков всё хорошо, травм нет, все готовы играть в Краснодаре», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.