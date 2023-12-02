Тренер «Реала Сосьедад»: очень настаиваю, чтобы Захарян выучил баскский язык

Главный тренер испанского «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль поделился мнением о российском полузащитнике команды Арсене Захаряне.

«Было ясно, что, когда он приобретёт хорошую физическую форму, он удивит тех из вас, кто его не знал. Обидно, что Захарян пока не знает баскский язык. Я на нём очень настаиваю. Сказал ему выучить баскский язык, так будет проще. Очень важно, чтобы он раскрепощался, сразу понимал меня и общался со своими товарищами по команде. Он очень поможет команде. У него есть навыки и качества, и он очень хороший футболист», — приводит слова Альгуасиля Mundo Deportivo.

Арсен Захарян, перебравшийся в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом, провёл восемь игр в рамках чемпионата Испании и не записал на свой счёт результативных действий.

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