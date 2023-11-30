Захарян впервые отыграл полный матч за «Сосьедад». Вот что он сделал за 90 минут в ЛЧ

«Реал Сосьедад» вышел из группы D ещё по итогам четырёх туров. Теперь главный тренер Альгуасиль оставил в запасе одного из лидеров — Кубо, а Захарян вышел с первых минут. Для россиянина этот матч стал дебютным в основном составе в Лиге чемпионов.

Захарян выглядел достаточно активно, постоянно просил мяч, подавал угловые с обоих флангов, а во время позиционных атак давал ширину — открывался на левом фланге прямо у боковой линии. В первом тайме у Захаряна был неплохой момент, но он неудачно распорядился мячом. У него получилось что-то среднее между ударом и прострелом низом.

Игровой момент Фото: Кадр трансляции

На 64-й минуте у Захаряна появился момент ещё лучше, чтобы забить дебютный мяч в Лиге чемпионов. Пожалуй, это была вообще одна из лучших возможностей «Реала Сосьедад» в этом матче. Арсен, находясь в нескольких метрах от ворот, но под острым углом, пробил в одно касание. Удар был сложным по исполнению, но россиянин попал в створ — вратарь справился.

Игровой момент Фото: Кадр трансляции

Через минуту после этого вместо Мендеса на поле вышел Барренечеа, который занял место Захаряна на левом фланге атаки. Россиянин опустился ниже в полузащиту — действовал то в опорной зоне, то на позиции одной из «восьмёрок».

С одной стороны, статистика Захаряна в этой игре не особо впечатляет. У него три удара (один — в створ), четыре обводки (одна удачная), 56 пасов (82% — удачные). С другой стороны, Арсен наконец-то отыграл весь матч за «Сосьедад». После 11 неполных игр Захарян провёл на поле все 90 минут.

После этой ничьей «Сосьедад» сохранил первое место в группе. Теперь команде Захаряна достаточно сыграть вничью с «Интером» в Милане, чтобы попасть в число сеяных команд при жеребьёвке 1/8 финала.