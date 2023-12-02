Филипп Лам: на чемпионатах мира в России и Катаре футбол был сопряжён с негативом

Бывший защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Филипп Лам считает, что решение ФИФА о проведении чемпионатов мира в России и Катаре являлось сомнительным.

«Когда я был действующим игроком, футбол, в отличие от наших дней, всё ещё был, так скажем, свободным. Сегодня мы сталкиваемся с совершенно другими проблемами, связанными с деньгами и с ситуациями, которые происходили перед чемпионатом мира в Катаре.

Если мы оглянемся назад на Катар и Россию, то тогда футбол частично был сопряжён с негативом. Но мы ведь должны использовать крупные события для того, чтобы продемонстрировать наши собственные ценности, отразить то, как мы в Европе хотим жить. Для меня футбол — это также культура и традиции. Всего этого просто не было в Катаре.

Футбол должен быть чем-то большим, чем просто зарабатывание денег. Он для детей, подростков, болельщиков и культуры в целом. Я бы всегда отдавал турниры демократическим странам», — приводит слова Лама The Guardian.