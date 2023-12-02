В «Динамо» считают, что Тюкавин заслуживает награды «Первая пятёрка»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на попадание нападающего команды Константина Тюкавина в число номинантов на награду «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

«Я считаю, что Тюкавин заслуживает награды «Первая пятёрка». И Марцел, и я в своих анкетах указали Тюкавина лучшим. Думаю, что шансы на победу высокие. Но давайте посмотрим, голосующих много», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Помимо Тюкавина, в список номинантов вошли ещё 15 игроков РПЛ: Виктор Александров («Пари НН»), Сергей Волков, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Артём Карпукас («Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелёхин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/«Оренбург»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — «Крылья Советов»).

Напомним, в прошлом году обладателем премии «Первая пятёрка» стал Сергей Пиняев.