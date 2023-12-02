Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» считают, что Тюкавин заслуживает награды «Первая пятёрка»

В «Динамо» считают, что Тюкавин заслуживает награды «Первая пятёрка»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на попадание нападающего команды Константина Тюкавина в число номинантов на награду «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

«Я считаю, что Тюкавин заслуживает награды «Первая пятёрка». И Марцел, и я в своих анкетах указали Тюкавина лучшим. Думаю, что шансы на победу высокие. Но давайте посмотрим, голосующих много», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Помимо Тюкавина, в список номинантов вошли ещё 15 игроков РПЛ: Виктор Александров («Пари НН»), Сергей Волков, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Артём Карпукас («Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелёхин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/«Оренбург»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — «Крылья Советов»).

Напомним, в прошлом году обладателем премии «Первая пятёрка» стал Сергей Пиняев.

Материалы по теме
Агент Барбоза: если Тюкавин будет играть на высоком уровне, есть шансы оказаться в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android