Агент Барбоза: если Тюкавин будет играть на высоком уровне, есть шансы оказаться в Европе

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о продлении контракта нападающего Константина Тюкавина с «Динамо». Сообщалось, что сумма отступных в новом контракте для европейских клубов составляет около € 20 млн.

«Не думаю, что € 20 млн большая сумма. С другой стороны, всё будет зависеть от того, как дальше он будет играть. Он очень талантливый и молодой игрок. Если Тюкавин будет играть на своём высоком уровне, у него есть шансы оказаться в европейском клубе. Не думаю, что продление контракта с «Динамо» что-то изменило. Талант на рынке имеет определённую цену. Если он продолжит хорошо играть, выступать за сборную, шансы у него на переход большие. Игрок он известный, у него всё впереди.

Захарян показал своим примером, что можно переходить в клубы, которые в этом году играют в Лиге чемпионов. Тюкавин мог бы играть в Италии, Испании, Франции или Германии», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.