Пять игроков «ПСЖ» не смогут принять участие в матче Лиги 1 с «Гавром» из-за травм

Пять футболистов «Пари Сен-Жермен» будут недоступны на завтрашний матч французской Лиги 1 с «Гавром» из-за повреждений различной степени тяжести. Об этом информирует официальный сайт парижского клуба.

Сообщается, что на поле не смогут выйти защитник Маркиньос, получивший небольшую травму правого подколенного сухожилия, полузащитник Уоррен Заир-Эмери, продолжающий работать с медицинским персоналом после растяжения связок правой лодыжки, защитник Преснел Кимпембе, чьё состояние здоровья требует хирургического обследования. Также в матче с «Гавром» не примут участия защитник Нуну Мендеш, который продолжает курс лечения от травмы подколенного сухожилия, и голкипер Александр Летелье, испытывающий боли в приводящей мышце.

Напомним, матч «ПСЖ» — «Гавр» начнётся в 15:00 мск.