Медведев опроверг информацию об уходе Ренана из «Зенита» зимой

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал неправдой информацию о работе клуба над переходом бразильского защитника Роберта Ренана в другую команду.

«Информация, что «Зенит» работает над переходом Ренана в другой клуб в январе 2024 года, — неправда», — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее сообщалось, что один из европейских клубов предложил «Зениту» € 25 млн за Ренана.

Роберт — воспитанник «Коринтианса». Футболист дебютировал в бразильской Серии A в матче с «Сантосом» 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года. В нынешнем сезоне Ренан провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.