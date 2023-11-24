Бразильцем «Зенита» интересовался «Реал». Но в Санкт-Петербурге не знают, как его развить

История Роберта Ренана в России всё больше напоминает бразильский сериал. Зимой 2023-го «Зенит» забрал 19-летнего парня с раскрученной репутацией из «Коринтианса» в надежде сделать из него топ-игрока. И с юношей за это время произошла куча событий. Там и всплывший интерес из «Реала» и «Монако», и резкое доверие от Семака вместе с образом лучшего атакующего защитника лиги. Но очень быстро мы перешли в драматическую стадию сюжета – множество ошибок, критика от тренера и запас. Похоже, сейчас мы находимся на пике этой самой линии. Ведь есть риск, что сериал закончится уже зимой. И совсем не факт, что финал будет счастливым.

Нынешний Ренан – даже не игрок ротации «Зенита». Скорее, просто футболист запаса. За последние два месяца – только два выхода на поле. И две замены после первого тайма. В общем-то, с одинаковыми причинами: ошибки плюс неуверенность. Первое время представители игрока призывали всех успокоиться. Посыл – Семак знает, что делает, Роберт – молодой парень, дайте ему время. Однако сейчас риторика совсем иная. Globo Esporte сообщил, что защитник получил несколько запросов из Европы и готов их рассмотреть. Тут же выступил агент футболиста (и одновременно негласный спортивный директор сине-бело-голубых по Бразилии) Луис Фернандо Гарсия. Обычно он всё опровергает, но тут неожиданно подтвердил. Сообщил, что по футболисту ведутся консультации. Пока ничего больше.

Конечно, это сигнал. В первую очередь клубу. Мы готовы забрать игрока, которого вы не развиваете. Готовы перевести его в любую другую страну, там ему дадут время, возможность ещё больше ошибаться, а потом заработать на его трансфере. Но, похоже, в «Зените» не собираются поддаваться на провокации. Так или иначе, все козыри на их столе – у них долгосрочный контракт с футболистом и 90% экономических прав. Так что только клубу решать будущее Роберта. И определять, где и в каких условиях он будет развиваться.

Сергей Семак и Роберт Ренан Фото: fc-zenit.ru

Тренерский штаб «Зенита» очень хотел, чтобы рост парня проходил под их наблюдением. И выдал действительно много шансов. Ведь редко бывает, когда новичок, не пройдя сборы с командой, сразу попадает в основной состав. Но именно так было с Ренаном, который 4 марта влетел в основу и держался там до лета. 10 матчей за «Зенит» (большинство полных) – совсем неплохо для первых месяцев в России. Возможно, сыграл эффект неожиданности: в РПЛ просто не было подобного типа защитника – с отличным первым пасом на любое расстояние, техникой на уровне атакующего полузащитника и уверенным дриблингом. Оставалась самая малость – научиться защищаться. Ренан действительно играл лихо, однако постепенно его стиль корректировали, добавляя больше прагматизма. Особенно после результативных ошибок, как в матче с «Локо». Рывков вперёд и дриблинга стало меньше. Но предпосылок отправлять его в запас всё равно не наблюдалось. Сезон он завершал в основе, сгонял в сборную, и ожидалось, что новый тоже начнёт в основе. Пусть и не в паре с травмированным Родригао. Однако, как мы увидели, без него Роберту стало совсем не просто.

1-й тур он начал рядом с Чистяковым и уже в первом тайме дважды упустил Сулейманова. Только чудо помогло «Зениту» не пропустить от «Пари НН». Семак не стал менять его в перерыве, выпустил в основе в следующем туре с «Ростовом», но не увидел надёжности в противостоянии с Комличенко. А с «Динамо» совсем грустно – «привоз» в моменте с голом Тюкавина и полная растерянность во втором тайме. Семак уже не стал терпеть и заменил бразильца после 45 минут. С того момента – только один полный матч в РПЛ. И три выхода в Кубке. А Семак окончательно убедился, что с Алипом на его месте пусть и не так эффектно, зато куда надёжнее. Да, казахстанский защитник не так хорош в продвижении мяча, не делает шикарные передачи, зато топовый в единоборствах и куда меньше косячит.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Ренан начал хорошо и достаточно уверенно. Однако старт этого сезона сложился не очень удачно и для команды, и для него лично. Что касается его прогресса на тренировках, сейчас он выглядит гораздо лучше, чем в тот период, когда он не играл. Сейчас будет Кубок, и у него будет хороший шанс побороться за место в стартовом составе. Почему он сейчас меньше играет? Алип играет неплохо. В этот момент он выиграл конкуренцию. Он хорошо борется, хорош в единоборствах. Минусы есть у всех. Поэтому всё в руках, в данном случае в ногах игроков. Пожалуйста, кто будет лучше, тот и будет играть».

Приглашение Ренана почти невозможно назвать ошибкой «Зенита». Хотя бы потому, что формально за него не платили – он лишь часть натурального обмена по переходу Алберто. Вопроса лишь два: сможет ли «Зенит» его развить до момента, когда придёт реальный оффер хотя бы на € 10–15+ млн? И если нет – что с ним делать?

По первому пункту всё понятно – «Зениту» нужно выигрывать титулы. И для этого нужны более надёжные футболисты. Соответственно, время Ренану может даваться только в не особо значащих матчах Кубка. Но и таких всё меньше. Ещё можно ждать, что он резко спрогрессирует на тренировках. Либо что ему снова позволят ошибаться, чтобы засветить под продажу. Сценариев достаточно.

Но если нет? Если всё останется в том же виде? Судя по всему, «Зенит» не особо заинтересован в аренде. Ведь из условной Бразилии можно и уже не вернуть игрока. Сейчас Transfermarkt оценивает футболиста в € 9 млн. И почему-то ощущение, что если зимой за игрока кто-то даст условные € 15 млн, то Семак лично отвезёт его в аэропорт и отправит первым рейсом до Стамбула.