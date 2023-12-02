«Балтика» не смогла забить в пятом матче РПЛ подряд

Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и калининградская «Балтика». Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Итоговый результат — 0:0. Таким образом, «Балтика» не смогла забить в пятом матче чемпионата России подряд.

Ранее «Балтика» уступила «Рубину» (0:1), «Зениту» (0:2), сыграла вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0) и проиграла «Спартаку» (0:2).

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 17 матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).