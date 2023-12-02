Осинькин, Юран и Гончаренко тоже в деле.

День тренерских противостояний в РПЛ! Игнашевич против Ташуева — в первом же матче. LIVE

Всем привет! В РПЛ стартует 17-й тур. Сегодня, 2 декабря, нас ждут три матча.

Первыми встретятся «Факел» и «Балтика». Тренд тренерских противостояний зададут Сергей Ташуев и Сергей Игнашевич. И хозяевам, и гостям нужны очки, но у калининградцев ситуация критичнее. «Балтика» застряла в зоне вылета и опережает «Сочи» всего на два очка. Начало — в 14:00 мск.

Следом встретятся «Сочи» и «Крылья Советов». У команд совершенно разное положение. Сочинцы — главные аутсайдеры сезона (всего 10 очков в 16 турах). «Крылья» же долгое время вообще шли в лидерах, но всё же опустились на пятую строчку — впрочем, тоже престижную. Кто же окажется сильнее? Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

А закроют игровой день «Пари НН» и «Урал». Сергей Юран и Виктор Гончаренко — возможно, самая яркая вывеска из сегодняшних. «Нижний» занимает девятое место, «Урал» — 12-е. При этом екатеринбуржцы в прошлом туре прервали ужасную серию и победили тогдашнего лидера чемпионата «Краснодар». Матч стартует в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет внимательно следить за всеми матчами. Присоединяйтесь!

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