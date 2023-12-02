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Факел — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
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Факел — Балтика: прямая онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ, где смотреть онлайн, видео голов, 2 декабря 2023 года

День тренерских противостояний в РПЛ! Игнашевич против Ташуева — в первом же матче. LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн тура РПЛ
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Осинькин, Юран и Гончаренко тоже в деле.

Всем привет! В РПЛ стартует 17-й тур. Сегодня, 2 декабря, нас ждут три матча.

Первыми встретятся «Факел» и «Балтика». Тренд тренерских противостояний зададут Сергей Ташуев и Сергей Игнашевич. И хозяевам, и гостям нужны очки, но у калининградцев ситуация критичнее. «Балтика» застряла в зоне вылета и опережает «Сочи» всего на два очка. Начало — в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом встретятся «Сочи» и «Крылья Советов». У команд совершенно разное положение. Сочинцы — главные аутсайдеры сезона (всего 10 очков в 16 турах). «Крылья» же долгое время вообще шли в лидерах, но всё же опустились на пятую строчку — впрочем, тоже престижную. Кто же окажется сильнее? Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2023, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Крылья Советов
Самара
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроют игровой день «Пари НН» и «Урал». Сергей Юран и Виктор Гончаренко — возможно, самая яркая вывеска из сегодняшних. «Нижний» занимает девятое место, «Урал» — 12-е. При этом екатеринбуржцы в прошлом туре прервали ужасную серию и победили тогдашнего лидера чемпионата «Краснодар». Матч стартует в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2023, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Урал
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет внимательно следить за всеми матчами. Присоединяйтесь!

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