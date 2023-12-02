«Факел» и «Балтика» установили рекорд нынешнего сезона РПЛ по количеству фолов

Сегодня, 2 декабря, состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и калининградской «Балтикой». Команды сыграли вничью — 0:0. На двоих коллективы сфолили 38 раз, что стало рекордным показателем нынешнего сезона РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Также отмечается, что это второй результат в 2023 году. В марте в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу сезона-2022/2023 «Факел» и подмосковные «Химки» нарушили правила 40 раз. Та встреча закончилась вничью — 1:1.

Напомним, сегодняшняя игра прошла на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.