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«Факел» и «Балтика» установили рекорд нынешнего сезона РПЛ по количеству фолов

«Факел» и «Балтика» установили рекорд нынешнего сезона РПЛ по количеству фолов
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Сегодня, 2 декабря, состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и калининградской «Балтикой». Команды сыграли вничью — 0:0. На двоих коллективы сфолили 38 раз, что стало рекордным показателем нынешнего сезона РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Также отмечается, что это второй результат в 2023 году. В марте в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу сезона-2022/2023 «Факел» и подмосковные «Химки» нарушили правила 40 раз. Та встреча закончилась вничью — 1:1.

Напомним, сегодняшняя игра прошла на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград
Комментарии
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