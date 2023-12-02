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Общий призовой фонд Евро-2024 станет меньше на € 40 млн по сравнению с Евро-2020

Общий призовой фонд Евро-2024 станет меньше на € 40 млн по сравнению с Евро-2020
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Национальные команды, которые примут участие в грядущем чемпионате Европы 2024 года в Мюнхене, разделят между собой € 331 млн. Об этом информирует официальный аккаунт UEFA в соцсети X (ранее Twitter).

Детализируется, что базовая выплата за участие в турнире составит € 9,25. За победу на групповой стадии сборная получит бонус в размере € 1 млн, а за ничейный результат — € 500 тыс. Участники 1/8 финала заработают ещё по € 1,5 млн, четвертьфиналисты — по € 2,5 млн, а полуфиналисты — по € 4 млн. Финалист чемпионата Европы заработает € 5 млн, а победитель Евро-2024 — € 8 млн.

Напомним, призовой фонд Евро-2020 составлял € 371 млн. Национальные команды получали большие выплаты на всех стадиях, за исключением группового этапа, где они зарабатывали столько же.

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