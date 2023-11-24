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Сборная России — в топ-10 самых дорогих составов команд, которые не выступят на Евро-2024

Сборная России — в топ-10 самых дорогих составов команд, которые не выступят на Евро-2024
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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих составов среди национальных команд, которые уже точно не выступят на Евро-2024. Топ-10 возглавила сборная Норвегии — стоимость её состава оценивается в € 335,4 млн. Второе место заняла национальная команда Швеции — её состав оценивается в € 206,9 млн. Тройку лидеров замкнула сборная Ирландии, стоимость её состава — € 161,6 млн.

Топ-10 самых дорогих составов среди национальных команд, которые не сыграют на Евро-2024:

  1. Сборная Норвегии (€ 335,4 млн).
  2. Сборная Швеции (€ 206,9 млн).
  3. Сборная Ирландии (€ 161,6 млн).
  4. Сборная России (€ 157,3 млн, не допущена).
  5. Сборная Северной Македонии (€ 54,4 млн).
  6. Сборная Косова (€ 51,1 млн).
  7. Сборная Черногории (€ 46,8 млн).
  8. Сборная Болгарии (€ 36,4 млн).
  9. Сборная Армении (€ 34,6 млн).
  10. Сборная Северной Ирландии (€ 32,2 млн).
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