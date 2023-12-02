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Сочи — Крылья Советов 0:2, результат матча 17-го тура РПЛ 2 декабря

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» и поднялись на третье место в таблице РПЛ
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Сегодня, 2 декабря, прошёл матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Крылья Советов» обыграли «Сочи» со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 71-й минуте, Роман Ежов открыл счёт в матче, выведя «Крылья» вперёд. В самой концовке, на 90+4-й минуте Бенхамин Гарре удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти и оформив окончательный счёт встречи — 2:0, уверенная победа «Крыльев Советов».

После результата данной встречи «Крылья Советов» поднялись на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 17 матчей. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2023, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Ежов – 71'     0:2 Гарре – 90+3'    
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