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Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре — в топ-3 РПЛ по статистике «гол+пас»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре — в топ-3 РПЛ по статистике «гол+пас»
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Аргентинский нападающий Бенхамин Гарре отметился голом в третьем матче РПЛ подряд, забив в сегодняшней игре с «Сочи». Таким образом, форвард «Крыльев Советов» находится в тройке лучших атакующих футболистов чемпионата России по системе «гол+пас».

  1. Матео Кассьерра, «Зенит» – 13 очков (12 голов и 1 голевая передача) в 14 матчах.
  2. Квинси Промес, «Спартак» – 11 очков (5+6) в 15 матчах.
  3. Бенхамин Гарре, «Крылья Советов» – 10 (8+2) в 14 матчах.

Всего у Гарре 15 голевых действий в 27 матчах за самарцев в РПЛ (11+4). И с 2009 года ни один футболист «Крыльев Советов» не набирал 15 очков «гол+пас» быстрее.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2023, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Ежов – 71'     0:2 Гарре – 90+4'    

Гарре перешёл в «Крылья» в январе 2023 года из аргентинского «Расинга», подписав контракт на 3,5 года. 23-летний нападающий играл за юношеские и молодёжную сборную Аргентины. На старте карьеры Бенхамин находится в системе «Манчестер Сити», который подписал его в возрасте 20 лет из «Велес Сарсфилд». Однако за основную команду Гарре так и не сыграл, ограничившись матчами за молодёжный состав.

Об этом Гарре рассказывал нам в интервью:
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