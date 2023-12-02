«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 2 декабря, в матче 15-го тура испанского чемпионата сезона-2023/2024 встретятся «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в данный момент «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата. Команда Арсена Захаряна набрала 25 очков в 14 матчах чемпионата. «Осасуна» же располагается на 14-м месте. В активе этой команды 14 очков за аналогичное количество игр. Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги «Жирона» (38 очков за 15 игр).

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