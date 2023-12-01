«Осасуна» — «Реал Сосьедад». Арсен Захарян на хорошем счету

2 декабря состоится матч 15-го тура Примеры «Осасуна» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.30. Шансы «красных» оценили в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Осасуна» — «Реал Сосьедад» 2 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Осасуна» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют «красные», сыграет коэффициент 1.55. Гол бело-голубых доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура Ла Лиги «Осасуна» — «Реал Сосьедад» (02.12.2023)

Завершился 5-й тур в еврокубковых турнирах, а значит, пришло время возвращаться на внутреннюю арену. 2 декабря в матче 15-го тура чемпионата Испании «Осасуна» на стадионе «Эль-Садар» будет принимать «Реал Сосьедад». Начало игры запланировано на 23:00 мск.

«Красные» занимают 14-е место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 14 очков. Команда опережает зону вылета на шесть очков. В текущем сезоне «Осасуна» выиграла всего 4 из 14 матчей, потерпев восемь поражений. В целом шансы закончить этот розыгрыш в роли середняка есть, и они неплохие.

Однако подопечные Хагобы Аррасате не могут выиграть на протяжении четырёх последних встреч. На этом отрезке они потерпели поражения в матчах с «Бетисом» (1:2), «Жироной» (2:4) и «Вильярреалом» (1:3), а вничью сыграли с «Лас-Пальмасом» (1:1). Примечательно то, что, несмотря на отсутствие побед, «Осасуна» проявляла характер и забивала в каждой из этих игр минимум один мяч.

Три из пяти мячей забил Анте Будимир, в том числе он стал автором дубля во встрече с «Жироной». Всего в текущем сезоне хорватский нападающий забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Несмотря на возраст, 32-летний футболист показывает великолепные результаты, но его стараний недостаточно, чтобы подвигнуть команду на победы.

«Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 25 очков. Клуб отстаёт от лидирующего мадридского «Реала» на 10 очков. Вряд ли подопечные Альгуасиля рассчитывают бороться за чемпионство. Цель выиграть путёвку в Лигу чемпионов выглядит наиболее реалистичной.

После 14 матчей бело-голубые побеждали семь раз, потерпев только три поражения. За это время они забили 25 мячей, а пропустили 17. После того как подопечные Альгуасиля уступили «Барселоне» со счётом 0:1, они не проигрывают на протяжении четырёх встреч во всех соревнованиях. За это время «Реал Сосьедад» победил «Альмерию» со счётом 3:1 и «Севилью» — 2:1 в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов обыграл «Бенфику» — 3:1 и завершил встречу с «Зальцбургом» вничью — 0:0.

Захарян стал регулярно выходить на поле и всё чаще с основным составом. Последний матч с «красными быками» россиянин отыграл все 90 минут, но так и не отметился результативными действиями. Альгуасиль высказался об игре экс-футболиста «Динамо» в Лиге чемпионов. Он похвалил Арсена и сказал, что он провёл её на достойном уровне.

Ни разу в этом сезоне на «Реале Сосьедад» не сказывалась усталость после еврокубковых встреч. Состав быстро перестраивался на внутреннюю арену и показывал достойный результат. К тому же бело-голубые пока находятся вне зоны попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон. Поэтому настрой на матчи Примеры у подопечных Альгуасиля очень серьёзный. Предлагаем поставить на победу гостей за 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Осасуна» — «Реал Сосьедад» 2 декабря 2023 года

«Осасуна» не впечатляет результатами и находится в зоне вылета. Команда очень редко выигрывает, но часто проявляет характер. Однако этого будет мало для того, чтобы отнять очки у «Реала Сосьедад». Альгуасиль уверен в своих подопечных и продолжает предоставлять больше игрового времени Захаряну. Скоро он должен проявить себя. Мы считаем, что бело-голубые во всём превосходят «красных» и смогут одержать победу. У них грамотно поставлена игра в обороне и налажена взаимосвязь между футболистами группы атаки. Это приносит плоды практически регулярно.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.30.