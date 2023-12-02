Квеквескири: некоторые персонажи габаритами больше меня, а валятся от каждого стыка

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири заявил, что в матче 17-го тура МИР РПЛ с «Балтикой» (0:0) была нормальная мужская борьба.

«Сегодня была вязкая и сложная игра, как и в Казани. Кто бы первым забил, тот и выиграл бы. Только в Казани у нас было больше стопроцентных моментов. Очень тяжёлый матч, но мы старались, бились. Ребята полностью отдавались игре. Не могу сказать, что мы что-то потеряли, потому что мы в этой игре приобрели очко.

Не могу также пока сказать, что у нас не получается в атаке в последних играх. Это мы разберём внутри команды с тренером. Самому мне делать такие выводы некорректно. То, что на поле было много борьбы, – это неплохо. Лучше пусть будет настоящая мужская борьба, чем как в некоторых матчах есть персонажи, которые габаритами намного больше меня, а валятся от каждого стыка. Сегодня была нормальная мужская борьба без излишней грубости», – приводит слова Квеквескири Metaratings.