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Игрок «Факела» Альшин: в игре с «Динамо» будет настоящий экстрим из-за холодной погоды

Игрок «Факела» Альшин: в игре с «Динамо» будет настоящий экстрим из-за холодной погоды
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Футболист воронежского «Факела» Ильнур Альшин после матча 17-го тура МИР РПЛ с «Балтикой» (0:0) высказался о предстоящей игре с «Динамо», которая пройдёт 10 декабря.

«Согласен, что сегодня было много борьбы, но этого и следовало ожидать в декабре при такой холодной погоде, но ничего, мы добыли очко в копилочку. Сейчас ещё не такой сильный мороз. На следующей неделе, говорят, будет ещё холоднее. Сейчас ещё было терпимо, а вот в игре с «Динамо» через неделю будет настоящий экстрим.

Мы тренируемся на искусственном поле в обычном режиме, а играть придётся в любых условиях. С этим мы ничего сделать не можем. Усталости особой не ощущается, но из-за времени года поле стало тяжелее. Но недельный цикл позволяет нормально восстановиться и подготовиться к следующей игре. «Балтика» ничем особенным не удивила. Мы были готовы к такой игре, ожидали, что будет много борьбы, подборов и длинных передач», – приводит слова Альшина Metaratings.

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