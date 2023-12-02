В «Америке» сообщили, что готовы рассмотреть трансфер Вальдеса в ЦСКА

Вице-президент мексиканской «Америки» Сантьяго Баньос отреагировал на информацию об интересе московского ЦСКА к полузащитнику клуба Диего Вальдесу.

«На данный момент ЦСКА не контактировал с нами насчёт Вальдеса. Если предложение поступит, мы будем готовы рассмотреть трансфер игрока», — приводит слова Баньоса Sport24.

Армейский клуб ещё летом рассматривал трансфер чилийского полузащитника, однако тогда он не случился. И совсем недавно появилась информация, что ЦСКА вновь заинтересован в Вальдесе.

29-летний полузащитник в нынешнем сезоне сыграл за «Америку» 12 матчей во всех турнирах, где отметился семью голами и двумя результативными передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 6,5 млн.