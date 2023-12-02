Евгений Алдонин: возвращение Вагнера в ЦСКА было бы классной историей

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможное возвращение 39-летнего бразильского нападающего Вагнера Лава в стан армейцев.

«Вагнер внёс колоссальный вклад в успехи ЦСКА. Но этим успехам уже много лет. В каком состоянии он сейчас, сложно сказать. Не видел его последних матчей. Вагнер Лав — большой мастер. Но мне трудно представить, как он сейчас способен помочь ЦСКА. Возвращение возможно, но с точки зрения дальнейших перспектив: работа в клубе, на латиноамериканском рынке. Он профессионал, имеет уважение.

Ориентироваться на бразильскую Серию Б сложно. Не знаю, какой там уровень футболистов. Вагнер — немолодой игрок. Хватит ли ему сил конкурировать, быть лидером команды? С этим могут быть вопросы. Но история была бы классная, интересная», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.