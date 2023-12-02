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Юран: часто слушаю внутренний голос, и рад, что он меня не обманул

Юран: часто слушаю внутренний голос, и рад, что он меня не обманул
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался об удачных заменах, которые он провёл в матче 17-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

«Честно, планировались немножко другие замены, по Жигулёву мне вообще в последний момент подсказало внутреннее чутьё, что нужно выпустить. Я часто слушаю внутренний голос, и рад, что он меня не обманул. Вторым касанием Жигулёв отдал голевую передачу. И Никита большой молодец. Играет защитника и забивает. Не хотелось бы его в последнее время потерять.

Илья Кухарчук тоже молодец, боец. Может, был подрасстроен, что раньше не выпустил. Но я до конца держал состав. Думал, за счёт юрких ног Севикяна что-то создать. Но даже если выходят на 5-10 минут, я должен видеть запредельную отдачу. Парни молодцы», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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