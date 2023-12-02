Точилин ответил на вопрос, будет ли он готовить «Сочи» к весенней части РПЛ

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о поражении своей команды в матче 17-го тура чемпионата России от «Крыльев Советов» (0:2). 49-летний специалист также рассказал, будет ли он готовить команду к весенней части РПЛ.

«К сожалению, так для нас складывается эта часть чемпионата, что во многих играх мы вроде начинаем хорошо и создаём моменты, но не реализовываем. А дальше при минимальном количестве моментов у наших ворот всё залетает. Сегодняшний гол головой с 16 метров… Наверное, в таких случаях говорят, что действительно Старик Хоттабыч не на нашей стороне. К сожалению, всё это влияет на результат.

Не могу сказать, что во втором тайме мы сели поглубже в защиту. В первую очередь где‑то силёнок не хватило, может. Даже при счёте 0:1 были моменты. Были моменты, которые мы могли реализовать, но вместо счёта 1:1 он стал 0:2. Есть последняя игра, которую мы кровь из носу должны выигрывать.

Есть ли уверенность, что зимой я буду готовить клуб? Не готов обсуждать такое», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

Напомним, после результата данной встречи «Крылья Советов» поднялись на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 17 матчей. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).