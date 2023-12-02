Губернатор Самары — об игре со «Спартаком»: ребята помнят, как закончился домашний матч

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил игру «Крыльев Советов» в матче 17-го тура МИР РПЛ с «Сочи» (2:0), а также высказался о предстоящей встрече со «Спартаком», которая пройдёт 9 декабря.

«Поздравляю «Крылья» и болельщиков команды с важной победой над «Сочи». Непростой соперник, тяжёлая игра, много борьбы. Считаю, что «Крылья» победили заслуженно — наша команда доминировала и смогла забить своё. Спасибо парням, что смогли додавить соперника и выиграть. Впереди тяжёлый матч со «Спартаком». Уверен, наши ребята помнят, как закончился домашний матч, и мы дадим бой спартаковцам», — приводит слова Азарова «Матч ТВ».

В матче 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Спартак» на своём поле со счётом 4:0.