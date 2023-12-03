«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: Гордон вывел «сорок» вперёд

Сегодня, 2 декабря, в матче 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 встречаются «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 55-й минуте, Энтони Гордон открыл счёт в матче, выведя «Ньюкасл» вперёд — 1:0.
Напомним, в данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» набрали 24 очка в 13 матчах чемпионата. «Ньюкасл» же располагается на седьмом месте. В активе «сорок» 23 очка за аналогичное количество игр. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Арсенал» (33 очка за 14 игр).
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