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«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: Гордон вывел «сорок» вперёд

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: Гордон вывел «сорок» вперёд
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Сегодня, 2 декабря, в матче 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 встречаются «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гордон – 55'    

Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 55-й минуте, Энтони Гордон открыл счёт в матче, выведя «Ньюкасл» вперёд — 1:0.

Напомним, в данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» набрали 24 очка в 13 матчах чемпионата. «Ньюкасл» же располагается на седьмом месте. В активе «сорок» 23 очка за аналогичное количество игр. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Арсенал» (33 очка за 14 игр).

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