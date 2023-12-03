На 89-й минуте игры «Ньюкасла» и «МЮ» не засчитан гол гостей из-за офсайда Магуайра

В матче 14-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед» не засчитан гол, который гости оформили на 89-й минуте. Игрок «Юнайтед» Антони точно пробил по воротам, однако на пути мяча оказался защитник Гарри Магуайр.