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На 89-й минуте игры «Ньюкасла» и «МЮ» не засчитан гол гостей из-за офсайда Магуайра

На 89-й минуте игры «Ньюкасла» и «МЮ» не засчитан гол гостей из-за офсайда Магуайра
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В матче 14-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед» не засчитан гол, который гости оформили на 89-й минуте. Игрок «Юнайтед» Антони точно пробил по воротам, однако на пути мяча оказался защитник Гарри Магуайр.

Фото: Кадр из трансляции

Англия - Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гордон – 55'    
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