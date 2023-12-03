На 89-й минуте игры «Ньюкасла» и «МЮ» не засчитан гол гостей из-за офсайда Магуайра
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В матче 14-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед» не засчитан гол, который гости оформили на 89-й минуте. Игрок «Юнайтед» Антони точно пробил по воротам, однако на пути мяча оказался защитник Гарри Магуайр.
Фото: Кадр из трансляции
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