Рашфорд за час игры с «Ньюкаслом»: 0 ударов, 0 касаний в штрафной и 0 созданных моментов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд вышел в основном составе на матч с «Ньюкаслом» и отыграл 61 минуту. Статистический портал Squawka проанализировал действия англичанина за это время:

5 передач в финальную треть;

1 из 4 выигранных дуэлей;

1 из 3 успешных обводок;

0 касаний мяча в штрафной;

0 заработанных фолов;

0 созданных моментов;

0 ударов по воротам.

На 55-й минуте «МЮ» пропустил гол, а вскоре Рашфорд уступил место на поле бразильцу Антони. Итоговый счёт матча сохранился – 1:0 в пользу «Ньюкасла».

Нынешний сезон Рашфорд пока проводит неудачно: в 12 матчах АПЛ у него лишь 2 гола и 2 голевые передачи. В прошлом сезоне англичанин набрал «17+5» в 35 играх чемпионата. А всего у него было 30 голов в 56 матчах во всех турнирах.