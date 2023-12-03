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Рашфорд за час игры с «Ньюкаслом»: 0 ударов, 0 касаний в штрафной и 0 созданных моментов

Рашфорд за час игры с «Ньюкаслом»: 0 ударов, 0 касаний в штрафной и 0 созданных моментов
Маркус Рэшфорд / Marcus Rashford
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд вышел в основном составе на матч с «Ньюкаслом» и отыграл 61 минуту. Статистический портал Squawka проанализировал действия англичанина за это время:

  • 5 передач в финальную треть;
  • 1 из 4 выигранных дуэлей;
  • 1 из 3 успешных обводок;
  • 0 касаний мяча в штрафной;
  • 0 заработанных фолов;
  • 0 созданных моментов;
  • 0 ударов по воротам.

На 55-й минуте «МЮ» пропустил гол, а вскоре Рашфорд уступил место на поле бразильцу Антони. Итоговый счёт матча сохранился – 1:0 в пользу «Ньюкасла».

Англия - Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гордон – 55'    

Нынешний сезон Рашфорд пока проводит неудачно: в 12 матчах АПЛ у него лишь 2 гола и 2 голевые передачи. В прошлом сезоне англичанин набрал «17+5» в 35 играх чемпионата. А всего у него было 30 голов в 56 матчах во всех турнирах.

Антони мог спасти «МЮ», но не повезло:
Фото
На 89-й минуте игры «Ньюкасла» и «МЮ» не засчитан гол гостей из-за офсайда Магуайра
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