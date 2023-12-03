Женская сборная США разгромила Китай

В Форт-Лодердейле (штат Флорида) на стадионе DRV PNK прошёл товарищеский матч сборных США и Китая. Хозяйки поля одержали победу со счётом 3:0.

Голы у американок забили София Смит на 8-й минуте, Линдси Хоран на 52-й и Тринити Родман на 77-й.

Сборная США занимает третье место в рейтинге ФИФА для женских сборных, а Китай — 15-ю.

На чемпионате мира в этом году американки выбыли на стадии 1/8 финала. Это был их худший результат в истории, поскольку ранее они четырежды выигрывали турнир и ни разу не занимали места ниже третьего. Китаянки стали третьими в группе и не вышли в плей-офф. Для этой команды лучшим результатом на ЧМ является второе место.

6 декабря команды проведут ещё один товарищеский матч на «Тойота-Стэдиум» в городе Фриско (штат Техас).