«Ньюкасл» и «Арсенал» лидируют в АПЛ по числу голов во вторых таймах

«Ньюкасл» сравнялся с «Арсеналом» по количеству голов во вторых таймах в матчах чемпионата Англии. В игре 14-го тура «сороки» победили «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0 благодаря единственному мячу, забитому Энтони Гордону с передачи Кирана Триппьера на 55-й минуте.

Этот гол стал 19-м, забитым «сороками» после перерыва в текущем сезоне в играх АПЛ. «Ньюкасл» делит лидерство по этому показателю с «Арсеналом». Лондонцы также забили 19 голов во вторых таймах. Но в прошедшем в субботу матче 14-го тура с «Вулверхэмптоном» (2:1) оба голы лондонцы забили в первой половине. Всего «Арсенал» забил 29 мячей, а «Ньюкасл» — 32.

По 18 голов во вторых таймах в нынешнем сезоне АПЛ забили «Астон Вилла» и «Брайтон энд Хоув Альбион».