«МЮ» проиграл прямому конкуренту. Правда, «Ньюкаслу» снова повезло с судейством в АПЛ

Удивительно, как иногда перекликаются футбольные матчи. Эпизоды, случившиеся в игре «Ньюкасл» – «МЮ», словно отсылали к встречам этих команд в Лиге чемпионов в середине недели.

«Ньюкасл» в первом тайме выглядел мощнее, чем «МЮ». 14:2 – достаточно красноречивая разница по ударам за 45 минут. Неудивительно, что при таком давлении моменты в штрафной гостей возникали даже сами по себе. Магуайр в какой-то момент едва не срезал мяч в собственные ворота, а Дало выбил мяч в свою же руку. В АПЛ за такое не дают пенальти, в отличие от Лиги чемпионов. Как раз «Ньюкасл» об этом хорошо осведомлён после недавней поездки в Париж.

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» Фото: кадр из трансляции

Ну а самый яркий эпизод тайма случился на 39-й минуте. «Ньюкасл» заработал штрафной и очень долго готовился его исполнять. Больше 100 секунд одни устанавливали стенку, а другие обсуждали, как распорядиться мячом. Хозяева будто нарочно тянули время, чтобы в голове Онана промелькнули все флешбэки – пропущенные голы со штрафных на этой неделе. Было ощущение, что что-то случится, и Триппьер классно зарядил в перекладину, но мяч рикошетом от неё опустился в сантиметрах от лицевой линии и остался в поле.

После перерыва сценарий игры остался прежним. На 55-й минуте «МЮ» неудачно разыграл мяч от ворот. Шоу (он играл центрального защитника, хотя на скамейке были Линделёф и Варан!) неудачно выбил мяч вперёд, и «Ньюкасл» разыграл комбинацию, которая закончилась прострелом Триппьера на Гордона. Тот замыкал на дальней штанге в пустые ворота без сопротивления. Если в мире существуют голы, которые вытекают из логики игры, то это был именно такой.

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» Фото: кадр из трансляции

«МЮ» выпустил на поле Антони и Хойлунда, но ситуация опять же не менялась, а эпизод, который мог перевернуть игру, судья пропустил. Шер шипами наступил на ногу Бруну Фернандешу, у которого даже вывернулась нога. В похожей ситуации недавно удалили Рашфорда (в матче с «Копенгагеном» в ЛЧ), а тут арбитр Роберт Джонс не показал даже жёлтой карточки. Создаётся ощущение, что «Ньюкасл» судят достаточно лояльно, вспоминая в том числе его гол в ворота «Арсенала».

Хотя, глобально говоря, эта победа выглядит вполне по делу. «Ньюкасл» обошёл «МЮ» в таблице и поднялся на пятое место. Расстраивать Эдди Хау в этом матче может разве что травма основного вратаря Поупа, который был вынужден уйти с поля на 84-й минуте.