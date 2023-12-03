«Ленинградец» расстался с тремя игроками

«Ленинградец» расторг по обоюдному согласию контракты с тремя игроками, сообщает официальный сайт клуба.

30-летний форвард Михаил Маркин выступал в команде с июня 2022 года. Он сыграл 40 матчей за команду во всех официальных турнирах. В его активе – 21 забитый мяч и три результативные передачи. В нынешнем сезоне в Первой лиге он провёл 16 матчей и забил один гол с пенальти.

32-летний полузащитник Владислав Сиротов играл за «Ленинградец» с августа 2021 года. Он провёл за команду 66 официальных матчей, забил четыре мяча, отдал семь результативных передач и один раз был удалён с поля.

24-летний полузащитник Максим Левин выступал за команду с лета 2023 года. Он провёл за неё шесть официальных матчей.

«Ленинградец» занимает 14-е место в Первой лиге. После 20 туров команда набрала 23 очка.