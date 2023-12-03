Кипр и Беларусь сохранили места в лиге C Лиги наций

УЕФА отменил участие сборных Кипра и Беларуси в матчах плей-аута за места в лиге C Лиги наций. Это стало известно после публикации процедуры жеребьёвки турнира для сезона-2024/2025.

Кипр, Беларусь, Литва и Гибралтар заняли последние места в своих группах в лиге C в розыгрыше турнира в сезоне-2022/2023. Согласно регламенту в лигу D вылетают две команды, и эта четвёрка должна была провести стыковые матчи, чтобы определить, кто останется в лиге C, а кто отправится дивизионом ниже.

Встречи Гибралтара против Кипра и Литвы против Беларуси были запланированы на март 2024 года. Но после исключения России из процедуры жеребьёвки следующего розыгрыша Лиги наций, в лигу D должна отправиться только одна команда из плей-аута. Таким образом, Кипр, набравший пять очков в прошлом розыгрыше турнира, и Беларусь, имевшая три очка, сохранила свои места в лиге C.

В плей-ауте между собой встретятся Литва и Гибралтар. В прошлом розыгрыше Лиги наций они набрали в своих группах по одному очку.