Тренер «Юнайтед» тен Хаг: буду говорить об игре Рашфорда лично с ним, а не с журналистами

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался комментировать игру крайнего нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда в минувшем матче английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:0).

«Я поговорю с ним о его выступлении, а не с медиа.

Скажу только то, что он много работает. Он вернётся. Он восстановится, а сейчас он получает всю нашу поддержку», — приводит слова тен Хага ESPN.

Напомним, в матче с «сороками» английский футболист был заменён на 61-й минуте встречи. За время своего нахождения на поле он ни разу не ударил по воротам и не создал ни одного голевого момента.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.