ЭСК РФС поддержала все решения Василия Казарцева в матче «Крылья Советов» — «Локомотив»

Экспертно-судейская комиссия РФС согласилась со всеми решениями Василия Казарцева, отработавшего главным арбитром матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (3:3). Об этом сообщается на сайте РФС.

«Судья правильно засчитал взятие ворот ФК «Локомотив» на 32-й минуте матча. Комиссия не определила очевидного нарушения правил в действиях Никиты Салтыкова против Артема Карпукаса в фазе игры, которая предшествовала взятию ворот команды «Локомотив». Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и засчитать взятие ворот в данном игровом эпизоде, а также отмечает, что ВАР проверил ситуацию и правильно не вмешался в данный игровой эпизод.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Крылья Советов» на 45+1 минуте матча. Комиссия не определила очевидного нарушения правил обороняющегося игрока. Нападающий пытается изменить направление движения и теряет равновесие, после чего теряет контроль над мячом и падает на газон. Причиной падения игрока является преувеличение последствий возможного незначительного контакта.

Судья правильно не удалил с поля Фернандо Костанцу на 49-й минуте матча. Нарушение правил Костанцой против Дмитрия Баринова квалифицировано как безрассудный фол. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку «Крыльев Советов» за безрассудный фол в данном игровом эпизоде.

Судья правильно назначил пенальти после просмотра монитора в ворота ФК «Локомотив» на 98-й минуте матча. Контакт мяча с рукой Евгения Морозова в собственной штрафной площади является наказуемым, так как движение правой руки защитника к мячу было неестественным. В результате, мяч оказался прижатым к телу соперника», — сказано в заявлении.

Напомним, по итогу этого матча за критику судейской бригады дисквалификацию получили капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов и главный тренер Михаил Галактионов.