«Позор» — от Баринова и «********» — от Галактионова. Разбор судейского скандала «Локо»

Капитан и тренер команды не сдержали эмоций после упущенной победы. По делу ли? Обсуждаем с Игорем Федотовым.

Второй круг РПЛ начался со скандала! В первом же матче 16-го тура между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» получилась горячая развязка, которая спровоцировала максимально жёсткие комментарии Дмитрия Баринова и Михаила Галактионова. Главный тренер железнодорожников, вполне вероятно, нарвётся на дисквалификацию.

Капитана и тренера «Локомотива» вывело из себя судейство бригады петербуржца Василия Казарцева. Сразу после финального свистка Баринов на пути в раздевалку подошёл к четвёртому арбитру Рашиду Абусуеву. «Вы позор для всего футбола!» – сказал полузащитник в лицо рефери и ушёл в подтрибунное помещение.

Затем в эфире «Матч Премьер» мощно выступил с комментарием об игре Галактионов. Главный тренер «Локомотива» был настолько разозлён концовкой, в которой «Крылья Советов» превратили 1:3 в 3:3 благодаря голам в компенсированное время, что использовал даже нецензурное слово.

«Мы вели (игру) достаточно неплохо, проводили свои атаки и, в принципе, должны были матч доводить до победы. Но то, что случилось в конце…

Я думаю, что здесь надо будет разобраться. Разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству. Потому что так судить… И то, что это было в конце… Ну если это ******* нравится кому-то, нам – нет. Я всё. Спасибо», – выпалил Галактионов.

От подчёркнуто корректного, как правило, Галактионова это было особенно неожиданно услышать.

МИХАИЛ ГАЛАКТИОНОВ Фото: РИА Новости

У «Локомотива» могут быть претензии по нескольким эпизодам:

1. Первый гол «Крыльев Советов», забитый на 32-й минуте при счёте 0:1. Железнодорожники утверждали, что случился фол на Карпукасе, но Казарцев и его коллеги на VAR не рассмотрели нарушения. К слову, есть вопросы и к самому Карпукасу, который почему-то увернулся от мяча при ударе Костанцы.

2. Второй вопрос – количество компенсированного времени. Казарцев изначально добавил шесть минут, а игра рукой со стороны Морозова случилась, когда команды переиграли минуту и три секунды. В итоге третий гол «Крылья Советов» забили на 90+10-й минуте.

3. Само решение Казарцева назначить пенальти за фол Морозова.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал для «Чемпионата» спорные моменты в самарском матче:

— Галактионова и Баринова после их слов в следующем матче с «Зенитом» мы не увидим. Описание работы Казарцева словом «позор»? Казарцев отработал, как маргарин – ни вредно, ни полезно. Он был никакой.

Трактовки у него были кривые. Для меня некоторые карточки непонятны – например, игроку «Крыльев» на 58-й минуте, или почему он не дал карточку Лантратову, когда тот полез бодаться.

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Что касается возможных претензий «Локомотива», то по добавленному времени – это сразу до свидания. Только судья знает, сколько надо играть, здесь смотреть что-то по секундомеру бессмысленно. В добавленное время был гол забит, споры, у хозяев шла атака – он должен был её дать завершить. Возможны вопросы по первому голу «Крыльев»: для меня фола на Карпукасе не было, но если он похожий эпизод с Ежовым расценил как нарушение, то и тут должен был свистеть. Хотя для меня оба эпизода – это продолжить игру. Ну и, наконец, пенальти: тут всё по делу. Морозов прижал мяч рукой. Если бы было просто касание – можно было бы играть дальше, но он его зажал.