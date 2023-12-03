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Владимир Федотов – о снегопаде: футбол не только для футболистов, но и для зрителей

Владимир Федотов – о снегопаде: футбол не только для футболистов, но и для зрителей
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, чья команда выйдет на поле заснеженной «ВЭБ Арены» в матче с «Ростовом», сравнил эту ситуацию с перенесённой игрой «Баварией». Мюнхенцы вчера не смогли провести матч Бундеслиги с «Унионом» из-за обильного снегопада в городе.

«Футбол не только для футболистов, но и для зрителей. Мы о них тоже должны подумать. Вчера, например, «Бавария». Почистили поле, но зрители не смогли собраться из-за обильного снегопада, поэтому игру отменили», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что команды сыграют оранжевым мячом. Таким образом, предстоящий матч станет первым в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу, в котором сыграют оранжевым мячом. Игра состоится, это подтвердили руководители российского футбола.

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