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«Гавр» — «ПСЖ»: Кузяев в основном составе на матч Лиги 1

«Гавр» — «ПСЖ»: Кузяев в основном составе на матч Лиги 1
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Сегодня, 3 декабря, состоится матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Гавр» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступит Бастьен Дешепи. Игра начнётся в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Гавр
Гавр
1-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж

Стали известны стартовые составы команд:

«Гавр»: Десма, Санганте, Него, Опери, Льорис, Юте-Кинкуэ, Кузяев, Туре, Кехта, Байо, Казимир.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Мукиэле, Витинья, Ли Кан Ин, Руис, Перейра, Солер, Дембеле, Мбаппе, Баркола.

Фото: Официальный аккаунт «Гавра» в соцсети X (ранее Twitter)

Фото: Официальный аккаунт «ПСЖ» в соцсети X (ранее Twitter)

После 13 туров Лиги 1 «Гавр» набрал 16 очков и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей во французском чемпионате парижский клуб заработал 30 очков и расположился на первой строчке.

В последних пяти турах Лиги 1 «Гавр» четыре раза сыграл вничью и один раз одержал победу. В то же время подопечные Луиса Энрике победили во всех пяти последних играх национального чемпионата.

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