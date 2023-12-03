Появились фотографии состояния поля перед матчем «Локомотива» и «Зенита» после снегопада

Сегодня, 3 декабря в 16:30 по Москве, запланирован матч 17-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом». С утра в столице идёт обильный снегопад, из-за чего обсуждался перенос игры ЦСКА – «Ростов».

У кромки поля стадиона «РЖД Арена» работает техника. Сам газон укрыт тентом. На данный момент перенос матча «Локомотив» – «Зенит» не обсуждается.

Поле стадиона «Локомотив» Фото: «Чемпионат», Антон Иванов

Техника на кромке поля. Фото: «Чемпионат», Антон Иванов

Так выглядит территория возле стадиона «РЖД Арена»:

Территория у стадиона. Фото: «Чемпионат», Антон Иванов

Игру ЦСКА и «Ростова» могли перенести, поскольку поле «ВЭБ Арены» за час до старта было покрыто слоем снега. Несмотря на сомнения тренера «Ростова» Валерия Карпина, матч было решено проводить в запланированное время. Однако работникам стадиона приходится прямо во время игры заниматься очисткой хотя бы штрафных площадей команд.