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Появились фотографии состояния поля перед матчем «Локомотива» и «Зенита» после снегопада

Появились фотографии состояния поля перед матчем «Локомотива» и «Зенита» после снегопада
Стадион Локомотив
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Сегодня, 3 декабря в 16:30 по Москве, запланирован матч 17-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом». С утра в столице идёт обильный снегопад, из-за чего обсуждался перенос игры ЦСКА – «Ростов».

У кромки поля стадиона «РЖД Арена» работает техника. Сам газон укрыт тентом. На данный момент перенос матча «Локомотив» – «Зенит» не обсуждается.

Поле стадиона «Локомотив»

Поле стадиона «Локомотив»

Фото: «Чемпионат», Антон Иванов

Техника на кромке поля.

Техника на кромке поля.

Фото: «Чемпионат», Антон Иванов

Так выглядит территория возле стадиона «РЖД Арена»:

Территория у стадиона.

Территория у стадиона.

Фото: «Чемпионат», Антон Иванов

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Игру ЦСКА и «Ростова» могли перенести, поскольку поле «ВЭБ Арены» за час до старта было покрыто слоем снега. Несмотря на сомнения тренера «Ростова» Валерия Карпина, матч было решено проводить в запланированное время. Однако работникам стадиона приходится прямо во время игры заниматься очисткой хотя бы штрафных площадей команд.

Это вау!
Фото
Работники стадиона ЦСКА лопатами очищают площади ворот от снега прямо во время матча
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