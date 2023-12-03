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«Монако» — «Монпелье»: Минамино открыл счёт

«Монако» — «Монпелье»: Минамино открыл счёт
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Сегодня, 3 декабря, проходит матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Монако» и «Монпелье». Игра идёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступает Жереми Стина. Игра началась в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте Исмаил Якобс отыграл к линии штрафной площади на Вандерсона, который сильно пробил по воротам — Бенжамен Леком справился, однако Такуми Минамино вовремя подоспел на добивание.

Франция - Лига 1 . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
2-й тайм
1 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Минамино – 9'    

После 13 туров Лиги 1 «Монако» набрал 24 очка и занимает третье место. В свою очередь, «Монпелье» после аналогичного количества матчей во французском чемпионате заработал 13 очков и расположился на 13-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Монако» обыграл «Монпелье» со счётом 2:0. Во втором круге «Монпелье» разгромил соперника со счётом 4:0.

В последних пяти турах Лиги 1 «Монако» два раза победил, два раза проиграл и один раз сыграл вничью. «Монпелье» на аналогичном отрезке один раз одержал победу, дважды проиграл и два раза сыграл вничью.

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