«Монако» — «Монпелье»: Минамино открыл счёт

Сегодня, 3 декабря, проходит матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Монако» и «Монпелье». Игра идёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступает Жереми Стина. Игра началась в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте Исмаил Якобс отыграл к линии штрафной площади на Вандерсона, который сильно пробил по воротам — Бенжамен Леком справился, однако Такуми Минамино вовремя подоспел на добивание.

После 13 туров Лиги 1 «Монако» набрал 24 очка и занимает третье место. В свою очередь, «Монпелье» после аналогичного количества матчей во французском чемпионате заработал 13 очков и расположился на 13-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Монако» обыграл «Монпелье» со счётом 2:0. Во втором круге «Монпелье» разгромил соперника со счётом 4:0.

В последних пяти турах Лиги 1 «Монако» два раза победил, два раза проиграл и один раз сыграл вничью. «Монпелье» на аналогичном отрезке один раз одержал победу, дважды проиграл и два раза сыграл вничью.